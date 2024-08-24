Авторы Life is Strange: Double Exposure представили свежий геймплей игры

Игра выйдет в свет 29 октября.

Студия Deck Nine Games и издательство Square Enix выпустили в социальных сетях трейлер игрового процесса своего свежего приключенческого боевика Life is Strange: Double Exposure. Ролик создатели посвятили тому, как работают новые суперспособности персонажа по имени Макс Колфилд. Ранее эта девушка умела лишь перематывать время вспять. Однако сейчас она может в любой момент активировать такое умение как "Пульс". Навык "накладывает" друг на друга реальности из разных временных периодов. Это решение позволяет персонажу легко заметить изменения, а также подстраховаться, чтобы не натолкнуться на посторонних людей во время своего перехода.

Известно, что переходить из одного времени в другое Макс сможет лишь в определённых местах. Речь идет о локациях, на которых ткань реальности наиболее тонка. Путешествие между разными периодами позволяет выведать секреты, которые есть у каждого человека в престижном Каледонском университете. Также героиня будет использовать потерянные предметы и попытаться выяснить тайну смерти Сафи.

Игра Life is Strange: Double Exposure выйдет на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series 29 октября. Позже проект появится на платформе Nintendo Switch.

Разработчики показали новый геймплей Path of Exile 2.

Фото и видео: YouTube / Life is Strange