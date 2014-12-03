Разработчики показали новый геймплей Path of Exile 2

Релиз игры намечен на 15 ноября.

В рамках официального мероприятия gamescom 2024 авторами компьютерной игры был показан обзорный трейлер игрового процесса Path of Exile 2. В отличие от свежего геймплейного ролика, который длится более 20 минут, в этот раз аудитория получила в социальных сетях только четыре насыщенные минуты записи с подробным рассказом о боссах. Разработчики из студии Grinding Gear Games пояснили, что боссы не создавались специально для истории игры, а само повествование делалось вокруг боссов. Такой процесс привел к полной свободе художников.

Создатели игры заметили, что Path of Exile 2 станет "кульминацией" многолетнего опыта авторов при создании боссов. Во второй части проект а их будет больше сотни, а затем их количество еще увеличится. Авторы обещают, что пользователи получат с каждым босс ом уникальную схватку, а повторов битв не ожидается. Баланс боссов в Path of Exile 2 был сделан таким образом, чтобы игроки пытались убить противника с первого раза и идти дальше. Создатели рассчитывают, что поединки должны вызывать у пользователей страх, но при этом быть честными.

Компьютерная игра Path of Exile 2 выйдет в раннем доступе 15 ноября. Проект разрабатывается для таких платформ как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / IGN