Релиз запланирован на 2025 год.

Вышел трейлер игры Dune: Awakening, в котором показали множество свежих геймплейных кадров. Ролик продемонстрировали на Gamescom 2024.

Игра основана на серии научно-фантастических романов американского писателя Фрэнка Герберта. Ее разработкой и выпуском занимается студия Funcom. Игрокам предстоит выбрать персонажа, с которым надо будет искать способы выжить на Арракисе, собрать материалы и построить убежище, чтобы защититься от врагов и стихии. Релиз запланирован на 2025 год.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер игры Marvel Rivals.

Видео: YouTube / Funcom