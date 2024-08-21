Вышел тизер игры Marvel Rivals

Релиз новинки состоится 6 декабря.

Студия NetEase представила тизер шутера Marvel Rivals. Его показали во время онлайн-презентации Gamescom Opening Night Live.

Игра посвящена персонажам вселенной комиксов Marvel. В опубликованном ролике показали Капитана Америку и Зимнего Солдата. Отмечается, что всех персонажей можно будет получить игровым путем в тайтле. По сюжету герои и злодеи должны сражаться и стремиться победить обоих Докторов Думов, претендующих на мировое господство.

Релиз Marvel Rivals состоится 6 декабря. Игра будет доступна пользователям ПК и PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер Visions of Mana.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment