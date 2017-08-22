Вышел новый трейлер Visions of Mana

Релиз новинки состоится 29 августа.

Square Enix представила новый трейлер новый трейлер игры Visions of Mana, которая является продолжением серии Mana, спин-оффа Final Fantasy.

Сюжет будет посвящен герою по имени Вал, который отправляется в захватывающее путешествие. Ему предстоит помочь подруге достигнуть Древа Маны и вернуть ему жизнь. Релиз Visions of Mana состоится 29 августа. Игра будет доступна пользователям ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры Chernobylite 2: Exclusion Zone.

Видео: YouTube / Square Enix