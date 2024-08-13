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Вышел трейлер игры Chernobylite 2: Exclusion Zone

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Релиз шутера состоится в 2025 году.

Cудия The Farm 51 представила трейлер игры Chernobylite 2: Exclusion Zone. Шутер с RPG-элементами является продолжением одноименного хоррора, вышедшего в 2021 году.

Игрокам предстоит путешествовать между параллельными мирами в поисках ценного материала под названием чернобылит, а также сражаться с полчищем ужасающих монстров. Шутер сочетает постапокалиптический открытый мир зоны отчуждения и нелинейный сюжет. Релиз Chernobylite 2: Exclusion Zone состоится в 2025 году. Игра будет доступна пользователям ПК и консолей.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер игры Black Myth: Wukong.

Видео: YouTube / IGN

Теги: chernobylite 2 exclusion zone, the farm 51, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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