Кристофер Миллер из Пентагона резко высказался об F-35

Бывший и.о. главы Минобороны США рассказал о своем общении с летчиком F-35 Lightning II.

Бывший исполняющий обязанности главы Пентагона резко высказался об американском F-35 Lightning II. Кристофер Миллер высказался о истребителе пятого поколения во время пресс-конференции, стенограмма которого приведена на официальном сайте оборонного ведомства США. Чиновник объяснил, что пообщался с пилотом самолета

Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: „Нет, серьезно, расскажите мне о нем" Кристофер Миллер, бывший и.о. главы Пентагона

Напомним, что Миллер получил временный пост главы Пентагона в ноябре 2020 года. С приходом в Белый дом новой администрации чиновник ушел в отставку.

В издании Popular Mechanics уточнили, что Вашингтон и американские союзники "остаются на крючке" из-за покупки F-35. Вопросы у экспертов вызывает не только большая стоимость самолетов (от 110 до 117 млн долларов за единицу), но также высокая цена летного часа истребителя (почти 44000 долларов), модернизации, исправления недостатков борта, счетов за будущие обновления.

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Фото: Белый дом