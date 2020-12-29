Пентагон с уважением относится к действиям РФ в военной сфере

И.о. главы американского оборонного ведомства рассказал об успехах российских коллег.

Исполняющий обязанности шефа Пентагона заявил, что с уважением относится к действиям РФ в военной сфере. Об этом Кристофер Миллер рассказал в рамках поездки журналистам. Спикер уточнил, что с профессиональной точки зрения уважает то, как действует Россия в оборонной сфере, особенно в условиях складывающейся экономической ситуации.

Русские. Я испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют...Думаю, они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках Кристофер Миллер, и.о. главы Пентагона

Чиновник объяснил, что Минобороны РФ используют в своей работе много концепций нерегулярных боевых действий, а также информацию. Конкретные примеры Миллер решил не приводить. По мнению специалиста, Вашингтон должен избавиться от мышления, оставшегося со времен холодной войны.

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