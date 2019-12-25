Пентагон готовится к возможной попытке Трампа сорвать инаугурацию Байдена

Пандемия COVID-19 дала Трампу очень большие полномочия

Пентагон готовится к возможной попытке действующего президента Дональда Трампа сорвать инаугурацию Джо Байдена. У военных есть подозрение, что он может объевить военное положение. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января. В командовании Минобороны идут дискуссии, о которых не знает Трамп и его команда. Рассматривается сценарий, по которому поступит приказ ввести в Вашингтон регулярные войска и обеспечить порядок в день инаугурации. Военные опасаются, что Дональд Трамп решит мобилизовать своих сторонников, чтобы сорвать мирную передачу власти.

Некоторые командующие высказывают опасения о том, что при помощи военных Трамп попытается захватить оборудование для обработки бюллетеней, чтобы добиться пересмотра итогов президентских выборов.

В Пентагоне отмечают, что пандемия COVID-19 дала Трампу очень большие полномочия в случае введения чрезвычайного положения.

Ранее Пентагон опроверг сообщения о приостановке работы с командой Байдена.

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