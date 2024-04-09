Шеф Пентагона объяснил, что у ведомства есть более важные задачи.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе сократит выделяемые денежные средства в государственном бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставок киевскому режиму. Соответствующее заявление перед местными законодателями сделал шеф Пентагона Пит Хегсет. Иностранный чиновник выступил в ходе слушаний в профильном комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США. Политики задали министру по обороне страны вопрос о том, каким будет бюджет его ведомства на закупку оружия для Вооруженных сил Украины.

В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Пит Хегсет добавил, что согласно позиции действующей вашингтоноской администрации, мирное урегулирование регионального конфликта между Москвой и Киевом путем переговоров отвечает национальным интересам обеих сторон кризисной ситуации, а также США.

США принимают решения о списании оружия с учетом конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now