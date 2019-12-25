Латвия передаст Украине новую партию разведывательных машин CVR(T)
Сегодня, 17:01
101
Андрис Спрудс сообщил о дополнительных военных поставках для ВСУ.

Латвийские власти передадут киевскому режиму новую партию боевых разведывательных машин CVR(T). Соответствующей информацией с местными слушателями поделились журналисты из гостелерадио LSM со ссылкой на министра обороны в прибалтийской республике Андриса Спрудса. Иностранный чиновник отметил, что передача международным сообщникам данной западной техники уже ведется. Поставки CVR(T) не повлияют на потребности и оперативные возможности национальных Вооруженных сил Латвии.

Известно, что в ноябре 2025 года латвийцы передали Вооруженным силам Украины 12 машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи. В феврале портал LSM уведомил население о том, что общий объем помощи, оказанной рижскими властями Киеву с 2022 года, превысил в денежном выражении один миллиард евро.

Латвия выслала российского эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова.

