Россиянин сейчас находится в Эстонии.

Латвия выслала российского эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. Соответствующей информацией с подписчиками поделился потерпевший через аккаунт в мессенджере Telegram. Наш соотечественник пояснил, что до сих пор ему неизвестны Причины и логика выдворения его из европейской страны. Однако мужчин на собирается предпринимать никаких шагов в том, чтобы местные власти объяснили свои действия. При этом россиянин отмечает, что иммиграционная служба заявила, что он попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию прибалтийской страны.

Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось. Андрей Ланьков, кореевед

В настоящее время эксперт успешно пересек государственную границу с Эстонией и находится в этом государстве. Андрей Ланьков заметил, что с предложениями ои помощи к нему обратились знакомые и друзья в Латвии, а также люди, которых он не знал ранее. В результате благодаря логистическим и транспортным решениям мужчине удалось снизить уровень неудобств от решения латвийских властей. Он поблагодарил всех за сочувствие. Он добавил, что благодаря поддержке смог быстро пересесть на границе в подготовленный автомобиль.

Фото: Telegram / Андрей Ланьков