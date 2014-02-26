Профессор Постол: США обманывали про эффективность своих систем ПВО

Теодор Постол указал на неэффективность американских ПРО и ПВО.

Вашингтонская администрация обманула как американское население, так и другие страны в отношении эффективности собственных систем противовоздушной обороны. Соответствующей информацией поделился в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший советник американского министерства по обороне, профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол. Иностранный аналитик уверен, что в реальности ни одна из систем ПВО в США не соответствует имиджу, который им создали компании-производители. В частности, у ракет Patriot фиксируется очень низкий процент перехвата. Речь идет всего о нескольких процентах.

Система рушится у нас на глазах... ПВО Израиля больше не существует. <…> Я считаю, что со стороны специалистов по противоракетной обороне в США был совершен грандиозный обман в отношении американской общественности, Японии, Южной Кореи, Западной Европы — всех, кто неразумно вложился в эти системы. Теодор Постол , экс-советник Пентагона

Западный эксперт добавил, что система THAAD также фактически не обладает способностью к перехвату ракет противника. В результате теперь существует проблема ущерба, который иранцы нанесли военным базам США, расположенным в Персидском заливе.

