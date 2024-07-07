"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине

Теодор Постол оценил готовность политиков Запада к саммиту НАТО.

Североатлантический военный альянс не имеет ясной стратегии по украинскому кризису, поэтому он принимает хаотичные решения. Соответствующей информацией поделился в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший советник американского министерства по обороне Теодор Постол.

Я не наблюдаю у НАТО какой-либо стратегии. По-моему, они мечутся и пребывают в отчаянии. Теодор Постол , экс-советник Пентагона

Иностранный специалист подчеркнул, что предстоящий летний саммит НАТО станет достаточно трудным по нескольким причинам. Во-первых, речь идет о том, что на мероприятии люди будут стараться понять, компетентен ли американский лидер Джо Байден хоть в каких-либо вопросах и насколько он владеет ситуацией. Эксперт добавил, что французский лидер Эммануэль Макрон поедет на встречу уже как президент, чьи должностные полномочия окажутся сильно ограничены. При этом немецкий канцлер риОлаф Шольц – несерьезный политик, по словам Постола.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works