Шеф Пентагона призвал ориентироваться на средства, которые могут помочь США в "будущих конфликтах".

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе принимает решения о том, какую военную технику и оружие отправлять на списание и считать устаревшими, учитывая те уроки, которые американское министерство по обороне вынесло из регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление перед местными законодателями сделал шеф Пентагона Пит Хегсет. Иностранный чиновник выступил в ходе слушаний в профильном комитете по ассигнованиям в палате представителей Конгресса США относительно бюджету на 2026 финансовый год.

Мы поняли многое, наблюдая за происходящим на Украине. Мы поняли многое, наблюдая, какие системы пытается создавать Китай. Если у нас имеются системы и платформы, которые не способны уцелеть на современном поле боя, если они не дают нам преимущества в боевых действиях будущего, то мы должны принять трудные решения прямо сейчас. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Шеф Пентагона признал факт того, что Вооруженные силы США в режиме реального времени отслеживают использование беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях между Киевом и Москвой. Министр по обороне заметил, что власти из Белого дома заранее не были поставлены в известность чиновниками с Банковой улицы об их планах по совершению воздушных ударов по российским военным аэродромам при помощи БПЛА.

Пентагон разорвал контракты с консалтинговыми и IT-компаниями на $5,1 млрд.

Фото и видео: YouTube / Defense Now