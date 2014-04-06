Пит Хегсет планирует сэкономить государственные средства на работе с компаниями Accenture, Booz Allen и Deloitte.

Американское министерство по обороне решило прекратить сотрудничество с местными компаниями Accenture, Booz Allen и Deloitte для сокращения государственных расходов при профильном ведомстве. Соответствующее заявление сделал в видеообращении к соотечественникам шеф Пентагона Пит Хегсет. Иностранный чиновник объяснил, что сегодня подписал приказ о прекращении контрактов на общую сумму в 5,1 миллиарда долларов, которые ранее шли на вспомогательные услуги и прочие второстепенные вещи. В частности, разрыв соглашения Агентства по здравоохранению Минобороны США с Accenture, Deloitte, Booz Allen и другими фирмами сохранит Пентагону 1,8 миллиарда долларов. Прекращение сотрудничества с компаниями, перепродающими программное обеспечение (ПО), позволит властям сэкономить еще 1,4 миллиарда долларов.

Кроме того, мы выявили контракт ВМС США на $500 млн на услуги бизнес-консалтинга. <...> Эти средства необходимы для повышения уровня здравоохранения наших военнослужащих и их семей, а не для оплаты консультантов по бизнес-процессам по ставке $500 в час. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Эксперт добавил, что Пентагон ведет борьбу с пропагандой разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equality and inclusion, DEI), в рамках которой расторг еще 11 контрактов, нацеленных на продвижение этих идей среди военнослужащих.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News