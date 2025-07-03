Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном

Дуглас Макгрегор упомянул приблизительные сроки завершения вооруженного конфликта между США и Израилем с Ираном.

Руководство Соединенных Штатов вряд ли сможет найти быстрый выход из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в интервью западному журналисту Такеру Карлсону сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист ответил на вопрос ведущего шоу о том, получится ли у вашингтонской администрации выйти из сложившегося положения в региональном вооруженном конфликте. По мнению аналитика, сейчас политическое руководство из Белого дома сделало в публичном пространстве ряд заявлений, которые им будет трудно взять обратно. В частности, речь идет о требовании к Тегерану по "безоговорочной капитуляции".

Я думаю, что на данном этапе мы такой прогноз делать не можем. Так что я не думаю, что это произойдёт. Дуглас Макгрегор, эксперт

Макгрегор: Израиль может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Ирана.

Фото и видео: YouTube / Такер Карлсон