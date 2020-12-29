Джон Кирби оценил желание президента США сотрудничать с Россией по вопросу Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны страны Джон Кирби. По словам чиновника, продление соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений позитивно скажется на национальной безопасности, а также будет способствовать обсуждению по дальнейшему сокращению вооружений.

Решение президента Байдена добиваться 5-летнего продления СНВ-3 продвигает национальную оборону. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило нашим национальным интересам, и американцы будут в намного большей безопасности, если сохранить и продлить СНВ-3 Джон Кирби, представитель Пентагона

Эксперт заметил, что Вашингтон не может позволить себе потерять те инструменты для глубокой инспекции, которые заложены в СНВ-3. Если не продлевать соглашение, то в ближайшее время в Америке будет ослаблено понимание о российских ядерных силах дальнего радиуса действия.

Продление ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года дает время и пространство для того, чтобы две наших страны изучили новые верифицируемых соглашения о контроле над вооружениями, которые могут еще больше сократить риск для американцев Джон Кирби, представитель Пентагона

В Пентагоне напомнили, что не планируют закрывать глаза на угрозы, идущие от Москвы. Военный подтвердил приверженность к защите страны от враждебных действий со стороны РФ.

Пентагон оценил решение Байдена добиваться продления СНВ-3.

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