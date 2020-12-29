Пентагон: продление СНВ-3 в интересах США

Ллойд Остин рассказал, что Джо Байден понимает необходимость продления СНВ-3 с Россией.

Кандидат на пост главы Пентагона: продление СНВ-3 в интересах США. Об этом Ллойд Остин сообщил американским сенаторам во время слушаний. Чиновник уточнил, что в национальные интересы США входит стратегическое продление соглашения о контроле над ядерными вооружениями. В этот перечень попадает продление СНВ-3.

Я в целом ознакомлен с российской программой ядерной модернизации, но не могу говорить о конкретных деталях того, соответствуют ли конкретные системы вооружений договору СНВ-3. Тем не менее, я считаю, что контроль над ядерными вооружениями - в интересах США Ллойд Остин, кандидат на пост главы Пентагона

Чиновник уточнил, что если его кандидатуру утвердят на пост руководителя американского оборонного ведомства, то он затребует расширенную информацию по российской программе ядерного оружия, а также статусу СНВ-3. Остин добавил, что Джо Байден также уверен в необходимости продления этого соглашения с РФ.

Кандидат на пост главы Пентагона оценил риски от России для США в Европе.

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