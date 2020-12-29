Ллойд Остин: Россия хочет дестабилизировать Украину и Грузию

Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о деятельности ВМФ России.

Кандидат на пост главы Пентагона заявил о том, что Россия хочет дестабилизировать Украину и Грузию. Об этом Ллойд Остин рассказал во время слушаний в американском Сенате. Чиновник уверен, что военные в том числе планируют для этого использовать флот. Кроме создания нестабильной обстановки в указанных странах Вашингтон считает, что действия РФ бросают вызов операциям США и их союзников, а также угрожают свободному маневрированию и организации необходимой инфраструктуры. Это усложняет военные операции Белого дома.

Военно-морская деятельность в Черном море и в Восточном Средиземноморье, вероятно, направлена на поддержание давления, которое является частью продолжающейся кампании России по подрыву и дестабилизации Украины и Грузии Ллойд Остин, кандидат на пост главы Пентагона

Напомним, что Москва неоднократно опровергала американские обвинения в том, что Россия вмешивается во внутренние дела других государств.

Байден заявил, что новый глава Пентагона займется укреплением отношений с союзниками США.

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