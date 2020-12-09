Байден заявил, что новый глава Пентагона займется укреплением отношений с союзниками США

Остин также хочет восстановить и модернизировать альянсы.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что новый глава Пентагона Ллойд Остин займется укреплением отношений с союзниками США, если его кандидатуру утвердит Сенат Конгресса.

Он разделяет мое глубокое убеждение в ценности альянсов Америки. Джо Байден, избранный президент США

По его словам, Остин также хочет восстановить и модернизировать альянсы от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы. Байден отметил, что у Остина есть знания о неизмеримой цене войны и бремени, которая она накладывает на американских военных и их семьи, поэтому он будет содействовать их завершению.

Ранее в ООН выразили надежду на улучшение ситуации в области прав человека в США при Байдене.

Видео: YT / Joe Biden