Байден заявил, что новый глава Пентагона займется укреплением отношений с союзниками США

Избранный президент США Джо Байден заявил, что новый глава Пентагона Ллойд Остин займется укреплением отношений с союзниками США, если его кандидатуру утвердит Сенат Конгресса.
Он разделяет мое глубокое убеждение в ценности альянсов Америки.
Джо Байден, избранный президент США
По его словам, Остин также хочет восстановить и модернизировать альянсы от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы. Байден отметил, что у Остина есть знания о неизмеримой цене войны и бремени, которая она накладывает на американских военных и их семьи, поэтому он будет содействовать их завершению.
Ранее в ООН выразили надежду на улучшение ситуации в области прав человека в США при Байдене.
Видео: YT / Joe Biden
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