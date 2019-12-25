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В ООН выразили надежду на улучшение ситуации в области прав человека в США при Байдене
Сегодня, 15:19
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matveyvn

В ООН выразили надежду на улучшение ситуации в области прав человека в США при Байдене

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Байден обещал увеличить количество принимаемых Штатами беженцев.

В ООН выразили надежду на улучшение ситуации в области прав человека в США во время президентства Джо Байдена. Заявление сделала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По её словам, перед выборами Байден выступал с серией заявлений о правах человека. Например, обещал увеличить количество принимаемых Штатами беженцев, а также прекратить практику разделения семей мигрантов, которые попадают в Америку. Также он объявлял, что в случае победы на выборах вернёт США в Парижские соглашения.

Что отдаст большой приоритет правам человека и многосторонности.

Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена пересмотрит санкционную деятельность Минфина США.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, мишель бачелет, оон, права человека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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