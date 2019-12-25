СМИ: администрация Байдена пересмотрит санкционную деятельность Минфина США

Администрация избранного президента США Джл Байдена пересмотрит санкционную деятельность Минфина США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что деятельность министерства в отношении других стран будет тщательно проанализирована. Предполагается, что данной процедурой займётся Адевале Адейемо, которого Байден выдвинул на пост заместителя министра финансов. В частности будет проверен отдел, специализирующийся на проблемах терроризма и финансовой разведки.
Отмечается, что санкционные программы также будут пересмотрены, так как команда Байдена считает коллективные санкции более эффективным инструментом давления.
Ранее Верховный суд США отклонил иск с требованием не признавать победу Байдена в Пенсильвании.
Фото: pixabay.com
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