"Театральный проект 27" покажет в Петербурге спектакль о памяти ленинградских семей

Истории трех поколений оживут на сцене петербургского театра в новой постановке.

С 31 октября по 2 ноября в Петербурге состоится премьера документального спектакля "Дружба, дельфин, Ленинград" Театрального проекта 27. Постановку режиссера Дмитрия Максименкова создали при поддержке городского Комитета по культуре. В основу работы легли реальные истории жительниц Ленинграда, связанные с дружбой, семьей и памятью о прошлом.

Главной героиней спектакля станет Кира Александровна Зайцева — бабушка основательницы театра Наталии Сергеевской. В постановке также прозвучат воспоминания ее подруг, дружба с которыми продолжается более 70 лет. Через личные истории героинь зрители узнают об их учебе, работе, любви, потерях и радостях.

По словам Наталии Сергеевской, проект имеет для нее особое значение: в нем отразились ценности и отношение к жизни, которые ей передала бабушка. Истории героинь, среди которых ученые и профессионалы своего дела, позволяют рассказать о людях, которые трудились и верили в будущее.

Сценарий подготовили на основе глубинных интервью, записанных специально для постановки. Как отметила драматург Элина Петрова, свидетельства старшего поколения становятся особенно ценными, поскольку со временем личных воспоминаний о 1930–1940-х годах остается все меньше. Создатели спектакля стремятся показать, как опыт предыдущих поколений связан с жизнью современных подростков.

На сцене воссоздадут предметный мир ленинградских квартир. В постановке используют проекции, рисунки, подлинные фотографии и фрагменты настоящих интерьеров. В финале сценическое пространство превратится в инсталляцию: зрители смогут войти внутрь, услышать реальные голоса героинь и увидеть их портреты.

Режиссер Дмитрий Максименков рассчитывает, что спектакль вдохновит зрителей записывать истории собственных семей. По его словам, предметы повседневной жизни помогают передать особенности эпохи, культуру и отношения между родственниками, а также становятся частью документального свидетельства.

Над постановкой работают художник-постановщик Марина Шибаева, композитор Василий Карпов и художник по свету Тимур Салихов. В спектакле заняты Дарья Теплова, Алина Белоусова, Екатерина Шумакова, Иван Шарый, Егор Строков, Юлия Чербаджи, Анастасия Ширинских и Анастасия Павлова.

К премьере Театральный проект 27 совместно с генеалогом Марией Тычининой запустил цифровой архив памяти "Есть что рассказать?". В нем все желающие смогут поделиться историями близких — как тех, кто находится рядом, так и тех, кого уже нет.

Ранее сообщалось, что в Этнографическом музее откроется выставка о традициях пивоварения.

Фото из семейного архива Наталии Сергеевской