Верховный суд США отклонил иск с требованием не признавать победу Байдена в Пенсильвании

Присланные по почте бюллетени не должны учитываться, считают республиканцы.

Верховный суд США отклонил иск членов Республиканской партии с требованием не признавать победу Джо Байдена в Пенсильвании и запретить подведение итогов выборов президента.

Одним из заявителей был конгрессмен Майкл Келли. Республиканцы утверждали, что 2,5 миллиона бюллетеней, которые избиратели прислали по почте, не должны учитываться при подсчёте, так как их отправляли с явными нарушениями.

Суд не объяснил отклонение иска.

Обращение о введении судебного запрета отклонено. цитата из решения суда

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 год.

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