Умер инсценировавший свою смерть насильник Алавердян

В США умер знаменитый преступник Николас Алавердян. Во время пандемии COVID-19 он инсценировал свою смерть, сообщила газета New York Post.
Информация о смерти насильника поступила из Департамента исправительных учреждений штата Юта, в одной из тюрем которого он отбывал срок с осени 2025 года. В ведомстве отметили, что 38-летний Алавердян умер из-за последствий хронического заболевания.
Американские полицейские установили, что Алавердян изнасиловал двух женщин в августе и сентябре 2008 года в штате Юта. Преступника нашли только в 2018 году, после того как повторно изучили образцы ДНК с места преступления.
Спустя два года Николасу Алавердяну предъявили первые обвинения, однако найти его не смогли. Вскоре на просторах интернета появился его некролог.
В декабре 2021 года насильника нашли в шотландской больнице, где он проходил лечение от коронавируса. Николас утверждал, что его приняли за другого человека.
Во время судебных заседаний Алавердян старался произвести впечатление на судью британским акцентом и всегда приезжал на кресле-каталке. Однако такие маневры на судью не повлияли.
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Фото: Magnific
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