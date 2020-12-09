Умер инсценировавший свою смерть насильник Алавердян

Маньяк изнасиловал двух женщин в 2008 году.

В США умер знаменитый преступник Николас Алавердян. Во время пандемии COVID-19 он инсценировал свою смерть, сообщила газета New York Post.

Информация о смерти насильника поступила из Департамента исправительных учреждений штата Юта, в одной из тюрем которого он отбывал срок с осени 2025 года. В ведомстве отметили, что 38-летний Алавердян умер из-за последствий хронического заболевания.

Американские полицейские установили, что Алавердян изнасиловал двух женщин в августе и сентябре 2008 года в штате Юта. Преступника нашли только в 2018 году, после того как повторно изучили образцы ДНК с места преступления.

Спустя два года Николасу Алавердяну предъявили первые обвинения, однако найти его не смогли. Вскоре на просторах интернета появился его некролог.

В декабре 2021 года насильника нашли в шотландской больнице, где он проходил лечение от коронавируса. Николас утверждал, что его приняли за другого человека.

Во время судебных заседаний Алавердян старался произвести впечатление на судью британским акцентом и всегда приезжал на кресле-каталке. Однако такие маневры на судью не повлияли.

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