Бил молотком и душил: серийный маньяк Олег Фоминых погиб в зоне СВО

Убийца орудовал в Курганской области с 1983 по 1997 год.

После жестокой расправы над тремя людьми Олег Фоминых получил срок. Позже маньяк ушел в зону специальной военной операции, спустя несколько месяцев он погиб, сообщает Telegram-канал Shot.

Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе жестоко 2026 года. По данным издания, 59-летний мужчина служил в штурмовой группе отряда "Шторм-Z", которую атаковали беспилотники ВСУ.

Следствие установило, что в 1983-1997 годы мужчина лишил жизни подростка, девушку и мужчину, а также совершил еще два нападения. Своих жертв Фоминых забивал молотком или отверткой и душил. Потом он забирал с убитых ценные мелочи, например, ювелирные украшения.

До этих преступлений Фоминых уже попадал в поле зрения правоохранителей. В СИЗО он оказался за причинение тяжкого вреда здоровью. Когда преступнику дали ознакомиться с материалами дела, он съел страницы со своим признанием. В результате мужчину осудили на 9 лет и 11 месяцев, к ними добавили срок за три расправы.

Ранее мы сообщали, что в сети появились слухи о побеге "сосновского маньяка" из медицинского учреждения в Кронштадте.

Фото: Magnific