Трамп: США уже 28 раз возместили расходы на операцию в Венесуэле

Лидер Белого дома раскрыл подробности операции в южноамериканской республике.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе уже 28 раз возместила себе финансовые расходы на проведение военной операции в Венесуэле за счет доступа к нефти данной южноамериканской страны. Соответствующий комментарий по ситуации сделал лидер Белого дома, выступая в окрестностях города Аллентауна в штате Пенсильвания с речью по экономическим вопросам. Он добавил, что сейчас в Каракасе страной управляют отличные люди или "наши люди".

Венесуэла. Однодневная операция. <...> А теперь мы зарабатываем хорошие деньги с Венесуэлой. И у Венесуэлы тоже хорошо идут дела. <...> Нам потребовалось ровно 48 минут на то, чтобы победить в этой войне. <...> И мы компенсировали затраты на эту войну, вы не поверите, уже 28 раз, даже больше. <...> Потому что мы вывезли миллионы баррелей нефти. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 3 января 2026 года военнослужащие США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Представители Пентагона захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. А 5 января политические лидеры южноамериканской страны предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Вм настоящее время им инкриминируют причастность к наркоторговле. При этом сам Николас Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле на текущий момент исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Николасе Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Трамп: Ford и General Motors могут начать производить Patriot и Tomahawk.

Фото: Белый дом