Трамп: Ford и General Motors могут начать производить Patriot и Tomahawk

Глава США рассказал о том, что оборонный комплекс США может использовать избыточные мощности автоконцернов.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что компании Ford и General Motors, а также другие автомобильные концерны могут вскоре развернуть производство вооружений для пополнения арсеналов вооруженных сил страны. Соответствующее заявление лидер вашингтонской администрации сделал в рамках выступления перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Политик уточнил, что в том числе речь идет об изготовлении противоракет, необходимых для работы зенитных ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk. Согласно сведениям от главы США, 24 июня власти планируют организовать рабочую встречу с представителями крупнейших производителей оружия в США.

Мы строим много заводов по всей стране. Они ведут переговоры с General Motors, с Ford. Но я знаю, что General Motors сейчас в полном восторге от производства оружия. У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать. Мы будем производить оружие, включая Patriot, включая Tomahawk и многое другое. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп пояснил, что ряд автопроизводителей, в случае, если у них есть избыточные производственные мощности, в настоящее время заключают соглашения о производстве ракет. По словам президента США, этих ракет у страны много, но правительство рассчитывает, что так будет всегда.

Трамп назвал де ла Эсприэлью победителем на выборах президента Колумбии.

Фото и видео: Белый дом