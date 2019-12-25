Бюджет предполагает санкции против Турции.

Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 год. Его объём - 740 миллиардов долларов. Действующий президент США Дональд Трамп уже заявил, что наложит на законопроект вето.

Оборонный бюджет предполагает введение новых санкций против газопровода "Северный поток-2". Под ограничения попадут компании, которые хоть как-то с ним сотрудничали.

Бюджет предполагает санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее в Пентагоне заявили, что Китай сравняется с США по военной мощи.

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