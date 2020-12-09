Марк Милли рассказал о развитии всех военных отраслей в Китае.

В Пентагоне заявили, что Китай сравняется с США по военной мощи. Об этом на интернет-семинаре, проведенном изданием The Wall Street Journal сообщил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил Марк Милли. Чиновник уверен, что 30 лет назад невозможно было сравнить Вашингтон и Пекин по указанному параметру. Однако сейчас КНР наращивает показатели во всех сферах, включая космическую отрасль и киберпространство.

Но они, как вы хорошо знаете, создали мощную экономику. Они вложили много денег в укрепление вооруженных сил...Они разрабатывают авианосцы, у них есть истребители четвертого и пятого поколений, … очень сложные системы ПВО Марк Милли, представитель Пентагона

Эксперт полагает, что если Пекин сохранит такие темпы, то в будущем он будет на равных с США. Милли не стал уточнять, когда именно это произойдет. Специалисты The Wall Street Journal уверены, что Пекин рассчитывает сравняться по военному потенциалу с США к 2035 году.

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Видео: The Wall Street Journal