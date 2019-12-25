Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов на Госуслугах в Петербурге

В Петербурге предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками многофункциональных центров и пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги". Об этом сообщил Telegram-канал "Ленинградский cyber-страж".
Аферисты связываются с жителями через мессенджеры и убеждают их срочно восстановить или обновить доступ к личному кабинету. Чтобы вызвать доверие, они называют настоящие адреса МФЦ, телефонные номера ведомств и другие справочные данные. Затем мошенники просят сообщить пароль или код подтверждения из СМС.
Получив эти сведения, злоумышленники входят в учетную запись и меняют привязанный к ней номер телефона. В результате владелец может потерять доступ к своему профилю.
Захваченный аккаунт потенциально позволяет преступникам использовать персональные данные жертвы для оформления микрозаймов и кредитов, получения доступа к налоговым документам, электронным подписям и справкам о доходах. Кроме того, сведения могут быть проданы на теневых площадках или использованы для регистрации сим-карт и электронных кошельков.
Специалисты рекомендуют не передавать посторонним пароли и коды подтверждения, не открывать ссылки от неизвестных отправителей и включить двухфакторную аутентификацию в настройках "Госуслуг".
Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров с использованием "неучтенного" трудового стажа.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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