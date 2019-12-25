Дэвид О'Салливан выступил на форуме по безопасности в Варшаве.

Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О"Салливан подтвердил информацию о том, что глобальное большинство стран не признает односторонние санкции регионального сообщества против России и не следует им, несмотря на давление коллективного Брюсселя. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в рамках своего выступления на Варшавском форуме по безопасности. Спикер ответил на вопросы о "неэффективности" санкций ЕС против России.

Проблема санкций ЕС в том, что у них нет мандата Совета безопасности ООН. В результате большинство стран мира не считают нужным их соблюдать. Дэвид О"Салливан, спецпосланник ЕС

Напомним, что руководством ЕС Дэвиду О"Салливану еще в 2022 году была поставлена задача обеспечить максимально широкую поддержку запретов и ограничений в отношении Москвы среди государств, не входящих в Евросоюз. Однако сейчас ЕК владеет данными о том, что к большей части санкций ЕС против России официально присоединились около десяти стран. В этот список выходят Украина, Молдавия, Норвегия, Лихтенштейн, Исландия, а также страны - кандидаты на вступление на Балканах, исключая Сербию. Кроме этого требования ЕС ввести санкции против России подорвали отношения регионального блока с Тбилиси и Белградом. Они также осложнили взаимодействие с Турцией.

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