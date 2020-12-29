Ллойд Остин рассказал о том, какие угрозы представляет для Европейского командования США Россия.

Кандидат на пост главы Пентагона оценил риски от России для США в Европе. Об этом Ллойд Остин сообщил американским сенаторам во время слушаний в Конгрессе. По мнению чиновника, наибольшую угрозу для Европейского командования Вооруженных сил страны представляет российское нестратегическое ядерное оружие в его широком разнообразии и потенциале.

Наибольший военный риск - агрессивное поведение России с целью подорвать европейскую безопасность вкупе с ее военной модернизацией, включая инвестиции в крылатые ракеты дальнего радиуса действия, подводный и киберпотенциал, а также разработка и развертывание новаторских ядерных систем Ллойд Остин, кандидат на пост главы Пентагона

Эксперт пообещал в Сенате провести консультации с союзниками США по НАТО. Он готов встречаться с коллегами при любых изменениях американской стратегии в Европе.

Напомним, что ранее Россия опровергла обвинения Вашингтона в том, что проводит агрессивную внешнюю политику на территории Европы.

Ллойд Остин: Россия хочет дестабилизировать Украину и Грузию.

Фото: Pixabay.com