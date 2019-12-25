СМИ: Турецкие военные причастны к удару по аэродрому "Хмеймим"

Ракетный обстрел по базе в Сирии велся из комплексов TRG-300 Kasirga.

Турецкие военные оказались причастны к новому удару по авиабазе на военный аэродром "Хмеймим" в Сирии, на которым размещаются российские войска. В Минобороны РФ уточнили, что ранее база подверглась ракетному обстрелу. Противник использовал системы залпового огня большой дальности.

В "Авиа.про" заявили, что речь идет о комплексах, находящихся на вооружении Анкары, TRG-300 Kasirga. Они способны атаковать на дальность в 120 км. Эти системы зашли на территорию Сирии недавно, во время военного конвоя. Эксперты уверены, что без должного обучения местные боевики не смогли бы их применить. Этот фактор, по данным специалистов, указывает на то, что к нападению на Хмеймим оказались причастны турки.

В настоящее время Россия проводит расследование по произошедшему. Такое мероприятие проводится впервые. Известно, что незадолго до ракетного обстрела около аэродрома в Латакии военные зафиксировали над Идлибом разведывательно-ударные дроны Турции.

Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли на российской авиабазе Хмеймим.

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