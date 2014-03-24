Вячеслав Сытник уточнил подробности удара по авиабазе.

Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник. По данным военного, противник использовал реактивные системы залпового огня дальнего действия для атаки на сирийский инфраструктурный объект. Попытка атаки зафиксирована около 19:45 вечера 10 февраля по московскому времени. Обстрел велся с территории Идлиба.

Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме Вячеслав Сытник, замглавы Центра по примирению враждующих сторон

Напомним, что боевые действия в Сирии ведутся с марта 2011 года. Правительственные силы выступают против боевиков, которые принадлежат различным группировкам. С августа 2015 года на территории находятся российские военные. Они прибыли по просьбе президента Сирии Башара Асада. Авиационная группировка РФ расположилась на авиабазе Хмеймим. С 30 сентября 2015 года военные наносят точечные удары по объектам террористов.

СМИ: Рядом с российскими авиабазами в Сирии замечен редкий военный самолёт.

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