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В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных
Сегодня, 8:21
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lesjasap

В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных

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Сейчас здоровью военных ничего не угрожает.

В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник. По данным контро-адмирала, на территории провинции Идлиб пострадали три человека, являющиеся гражданами РФ. Инцидент произошел около 15:45 дня 29 декабря около населенного пункта Трумба на юго-востоке региона. В момент обстрела военные занимались обеспечением безопасности в рамках вывода турецкого наблюдательного поста.

Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований

Вячеслав Сытник, российский контр-адмирал

На данный момент известно, что раненых госпитализировали. Они находятся в военном госпитале и их здоровью ничего не угрожает. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Военные устанавливают причастных к атаке на патруль.

Происшествие с БТР в Петербурге привело к уголовному делу.

Фото: Pixabay.com

Теги: бтр, военный патруль, вячеслав сытник, идлиб, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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