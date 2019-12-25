Сейчас здоровью военных ничего не угрожает.

В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник. По данным контро-адмирала, на территории провинции Идлиб пострадали три человека, являющиеся гражданами РФ. Инцидент произошел около 15:45 дня 29 декабря около населенного пункта Трумба на юго-востоке региона. В момент обстрела военные занимались обеспечением безопасности в рамках вывода турецкого наблюдательного поста.

Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований Вячеслав Сытник, российский контр-адмирал

На данный момент известно, что раненых госпитализировали. Они находятся в военном госпитале и их здоровью ничего не угрожает. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Военные устанавливают причастных к атаке на патруль.

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