СМИ: Рядом с российскими авиабазами в Сирии замечен редкий военный самолёт

Специалисты заметили в регионе борт Ан-24КПА.

Рядом с российскими авиабазами в Сирии замечен редкий военный самолёт. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на информацию, предоставленную мониторинговыми ресурсами, которые отслеживают воздушную обстановку. Изначально эксперты заявили, что речь может идти об американском борте, который осуществляет разведку на Ближнем Востоке. Позже выяснилось, что на самом деле в регионе находится еще более редкий самолет - Ан-24КПА.

Напомним, что Ан-24КПА предназначен для проведения летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, систем светосигнального оборудования, а также авиационной электросвязи. С помощью техники, которая установлена на его борту, можно изучать излучаемые в пространстве сигналы, а также анализировать работы каждого наземного средства.

В "Авиа.про" рассказали, что ранее при посадках самолетах на базе Хмеймим многие пилоты обращали внимание на то, что не могут приземлиться с первой попытки. Эксперты не исключили возможность того, что российские военные создают искусственные помехи для самолетов. Однако официальной информации на этот счет не поступало.

Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли на российской авиабазе Хмеймим.

Фото: Pixabay.com, "Авиа.про"

