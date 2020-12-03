Скульптура установлена около бюста вертолетчика Ряфагатя Хабибулина.

Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли на российской авиабазе Хмеймим. Скульптуру создал Михаил Сердюков, который также является автором аллеи Славы. На торжественной церемонии военные напомнили, что российский пилот погиб в бою с террористами. Его самолет был сбит в провинции Идлиб. Посмертно Филипову присвоено звание Героя РФ.

Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой майор Филипов Роман Николаевич. Свою жизнь он посвятил благородному делу, защите нашей Родины Александр Чайко, командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии

Известно, что памятник установлен рядом с бюстом еще одного российского военного - вертолетчика Ряфагатя Хабибулина. Он погиб при освобождении Пальмиры от боевиков в 216 году. При создании памятника военные советовались с родственниками Филипова.

Армия Сирии и "группы Вагнера" отомстили боевикам за смерть Романа Филипова.

Видео: YouTube / Новости на Первом Канале