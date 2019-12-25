СК просит заочного ареста для четверых обвиняемых в гибели летчика Филипова

Фигуранты расследования могут быть взяты под стражу на два месяца после экстрадиции в РФ или с момента задержания.

Следственный комитет просит заочного ареста для четверых обвиняемых в гибели летчика Романа Филипова. Известно, что предполагаемые виновные в гибели российского пилота являются членами запрещенного в РФ террористического движения "Джебхат ан-Нусра". Ходатайство о заочном взятии под стражу подозреваемых на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ поступило в Басманный суд Москвы.

В суд поступили материалы в отношении Ибрахима Рамадана аль-Ахмада, Мухаммеда Газиаль аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима аль-Хамуда Ирина Софинская, пресс-секретарь Басманного суда Москвы

Сейчас четверо фигурантов расследования объявлены в международный розыск. Кроме убийства летчика подозреваемым предъявлены обвинения в террористической деятельности, а также хищении огнестрельного оружия.

Напомним, что трагедия произошла 3 февраля 2018 года в Сирии. Из ЗРК боевики обстреляли самолет Су-25СМ. Офицеру Роману Филипову удалось катапультироваться из сбитого воздушного судна. Он оказался на расстоянии в км от населенного пункта Савамъа в Идлибе. После приземления летчику пришлось вступить в бой с террористами. Находясь в окружении пилот взорвал гранату.

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова.

Фото: Piter.tv