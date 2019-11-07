Место гибели героя РФ нашли журналисты ВГТРК "Россия".

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова. Об этом сообщили журналисты телеканала "Россия 24". Самолет российского пилота террористы сбили 3 февраля 2018 года. После этого видео с местом гибели Филипова распространили местные боевики.

Распечатали стоп-кадр видео, с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи прокомментировал журналист ВГТРК

Место гибели военного нашел шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный. Журналист рассказал, что поиски осложнял сложный рельеф местности. Известно, что найденное место находится на земле, которую освободили солдаты 25-ой бригады ВС Сирии. До переднего края линии разграничения оттуда около семи километров.

Ранее армия Сирии и "группы Вагнера" отомстили боевикам за смерть Романа Филипова.

Фото: Вконтакте

Видео: YouTube/Телеграфъ - канал