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В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

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Место гибели героя РФ нашли журналисты ВГТРК "Россия".

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова. Об этом сообщили журналисты телеканала "Россия 24". Самолет российского пилота террористы сбили 3 февраля 2018 года. После этого видео с местом гибели Филипова распространили местные боевики.

Распечатали стоп-кадр видео, с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи

прокомментировал журналист ВГТРК

Место гибели военного нашел шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный. Журналист рассказал, что поиски осложнял сложный рельеф местности.  Известно, что найденное место находится на земле, которую освободили солдаты 25-ой бригады ВС Сирии. До переднего края линии разграничения оттуда около семи километров.

Ранее армия Сирии и "группы Вагнера" отомстили боевикам за смерть Романа Филипова.

Фото: Вконтакте

Видео: YouTube/Телеграфъ - канал

Теги: летчик, роман филипов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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