Похороны Романа Филиппова: проститься с героем пришли сотни людей (ФОТО)

В Воронеже состоялась церемония прощания и похороны Героя России Романа Филиппова. Минобороны публикует подробности и фото с мероприятия.

Герой России Роман Филиппов вернулся на Родину. Навсегда. Летчика, погибшего от рук террористов в Сирии, похоронили в родном Воронеже. Минобороны сообщает подробности траурной церемонии.

Прощание с майором Романом Филипповым проходило в Доме офицеров в Северном военном городке на территории Воронежа. Именно в этом городе родился Герой России, здесь он учился в школе № 85. Сотни местных жителей пришли сюда, чтобы почтить память военного летчика. Люди несли к гробу Романа Филиппова цветы, обсуждали трагедию, которая привела к смерти героя. В числе пришедших были знакомые погибшего и его семьи (Роман Филиппов был потомственным военным), ученики школы № 85, а также простые воронежцы. Некоторые из них говорили, о том, что именем Героя России нужно называть улицы и школы.

Эту же мысль озвучили и высшие чины Минобороны, прибывшие в Воронеж на похороны героя. В их числе оказались глава министерства Сергей Шойгу, его заместитель Николай Панков, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Уже во время траурного митинга прозвучала новость - школа № 85 в ближайшее время получит Имя Героя России Романа Филиппова. Улицы в честь героя также могут появиться в Калининграде и Владивостоке.

После панихиды траурная процессия перешла на Коминтерновское кладбище, где летчика с воинскими почестями под оружейные залпы похоронили на Аллее Славы. Незадолго до этого в часовне при кладбище состоялось отпевание военного.

Все это время рядом с гробом Романа Филиппова находились его государственные награды. Среди них выделялась высшая из возможных - звезда Героя России, которую летчик получил посмертно. По традиции во время прощания на гроб возложили российскийй триколор и боевую фуражку офицера.

Местные СМИ уже сообщили, что панихида и похороны собрали более 30 000 местных жителей. Воронежцы до сих пор делятся в социальных сетях своими эмоциями и воспоминаниями о случившемся. Свои слова скорби и боли родным Романа Филиппова также шлют жители из разных городов России.

Фото: Минобороны РФ