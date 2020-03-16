За жизни Евгения Поддубного и Олега Блохина боевики готовы отдать по 25 тысяч долларов.

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии. Речь идет о решении запрещенной в РФ группировке "Хайат Тахрир аш-Шам". Боевики объявили награду за ликвидацию представителей СМИ из РФ, которые находятся в Идлибе. Информацию об этом подтвердил один из журналистов, на которого объявили охоту.

Под внимание экстремистов попали Евгений Поддубный и Олег Блохин. "Вести.ру" пояснили, что за каждого убитого террористы готовы выплатить по 25 тысяч долларов. По сведениям телеканала, другая террористическая группировка готова отдать за убийство Поддубного 50 тысяч долларов. Они же готовы предоставить 100 тысяч долларов тому, кто пленит любого военнослужащего РФ из патруля с Турцией.

Ранее США нанесли ответный удар террористам в Ираке.

Фото: Telegram-канал/Поддубный

Видео: YouTube/BBC News