Целью американских военных стали склады с вооружением боевиков.

США нанесли ответный удар в Ираке по террористам. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер. Нападению подверглись пять складов группировки "Катаиб Хезболлах" (запрещенной в РФ). Атака стала ответным ударом американцев из-за ракетного удара боевиков по базе Коалиции "Таджи". Целью военнослужащих США стали помещения, в которых террористы хранят вооружение

США не потерпят атаки против нашего народа, наших интересов или наших союзников прокомментировали в ведомстве

В Пентагоне заявили, что предпримут любые действия для защиты военных в Ираке.

Напомним, что 11 марта вечером на базу "Таджи" упали 15 небольших ракет. Их выпустили из самодельной установки в нескольких километрах от объекта. На базе находятся военнослужащие международной группы по борьбе с ИГ (террористической организацией, запрещенной в России). В результате нападение 12 человек ранено, еще трое погибли. Власти Ирака пообещали разобраться в трагедии.

Ранее США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL