Погибли трое американцев, еще 12 человек ранены.

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке. Трое военнослужащих погибли, еще 12 человек ранены. Известно, что нападение совершено на лагерь Таджи. По объекту террористы запустили 18 реактивных снарядов, ракет класса "Катюша". Боевики установили самодельную установку в нескольких километрах от базы.

В администрации президента Ирака осудили атаку на американцев. Информацию о жертвах подтвердил представитель ведомства Барахма Салеха. По данным чиновников, погибли инструкторы и советники сил международной коалиции. Они работали в стране в рамках борьбы с терроризмом по приглашению местного правительства. Теперь Ирак намерен провести полное расследование трагедии.

Ранее США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана.

Видео: YouTube/BBC News