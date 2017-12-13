Армия Сирии и "группы Вагнера" отомстили боевикам за смерть Романа Филипова

Новости Сирии: в провинции Идлиб прошла массовая зачистка террористов.

В сирийской провинции Идлиб прошла массовая зачистка боевиков. Армия САР и бойцы из так называемой ЧВК Вагнера нанесли удар по террористам в зоне трагической гибели майора Романа Филипова. Дружественные сирийские и российские военные формирования буквально прочесали территорию, в окрестностях которой был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ. В СМИ появилась информация о том, что в результате этой операции провинция Идлиб была полностью очищена от боевиков.

Напомним, что в начале месяца террористы при помощи неизвестного ЗРК сбили российский штурмовик Су-25. Ответственность за случившееся на себя взяли члены местного отделения "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). Пилот самолета Роман Филипов принял героическую смерть в схватке с боевиками. Он успел доложить о случившемся на авиабазу Хмеймим, катапультироваться и приземлиться. Однако внизу его окружили вооруженные враги: россиянин не сдался и погиб в неравном бою.

Известно, что самолет с земли сбили представители активного крыла "Аль-Каиды" - исламисты из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Чуть позже средства массовой информации опубликовали видеозапись, на которой показан последний бой Филипова: боевики попытались взять его в плен, однако майор отстреливался из табельного пистолета, а затем подорвал себя гранатой.

Уже через трое суток, 6 февраля, Россия при помощи своих союзников из Турции вернула на Родину тело героя. В ходе спецоперации Минобороны РФ также получило обломки штурмовика, которые помогут нашему правосудию лучше понять картину этого преступления в небе над провинцией Идлиб. В тот же день Владимир Путин присвоил пилоту звание Героя России. Прощание и похороны состоялись 8 февраля в родном городе летчика. Здесь, в Воронеже, по сообщениям СМИ, проститься с героем пришли около двух тысяч человек.

В настоящее время на территории Сирийской Арабской Республики продолжают действовать разрозненные группировки. Эксперты отмечают, что ситуация в регионе по-прежнему напряженная.

Союзники САР, друзья Дамаска продолжают вести антитеррористическую борьбу. И зачистка Идлиба — не единственная страница успешной борьбы с боевиками в Сирии. Накануне военные полностью зачистили северо-восток провинции Хама. Армия Башара Асада ведет наступление у населенного пункта Аль-Ханоби. Продолжится и борьба с террористами в Идлибе и Алеппо.

В Аазазе, на севере страны, турецкие военнослужащие проводят собственную операцию против "Сирийских демократических сил", которые представлены в основном курдами. Кроме того, правительственные силы при содействии Хезболлы и ЧВК Вагнера уничтожают остатки разрозненных бандформирований боевиков.

СМИ ранее сообщали о сбитом в Сирии израильском истребителе F-16, который атаковал военные объекты в центральной части республики под предлогом уничтожения «проиранских» повстанцев.





