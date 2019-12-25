При авиаударе Израиля по Дамаску под огонь едва не попал пассажирский лайнер

Лайнер смог уйти из-под обстрела и приземлиться на российском аэродроме Хмеймиме.

В Хмеймиме приземлился пассажирский авиалайнер с 172 пассажирами из-за обстрела Израиля.

ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает, что пассажирский лайнер Airbus-320 (Тегеран-Дамаск) со 172 пассажирами на борту при заходе на посадку в аэропорту Дамаска едва не был сбит Сирийскими ПВО из-за авиаударов Израиля.

В Минобороны рассказали, что только благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе АСУ воздушным движением удалось увести гражданский авиалайнер из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе "Хмеймим".

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