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При авиаударе Израиля по Дамаску под огонь едва не попал пассажирский лайнер
Сегодня, 7:34
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MShaffter

При авиаударе Израиля по Дамаску под огонь едва не попал пассажирский лайнер

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Лайнер смог уйти из-под обстрела и приземлиться на российском аэродроме Хмеймиме.

В Хмеймиме приземлился пассажирский авиалайнер с 172 пассажирами из-за обстрела Израиля.

ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает, что пассажирский лайнер Airbus-320 (Тегеран-Дамаск) со 172 пассажирами на борту при заходе на посадку в аэропорту Дамаска едва не был сбит Сирийскими ПВО из-за авиаударов Израиля.

В Минобороны рассказали, что только благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе АСУ  воздушным движением удалось увести гражданский авиалайнер из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе "Хмеймим".

Фото: pixabay.com

Теги: война, мировая политика, новости сирии, политика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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