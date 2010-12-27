В Купчино школу и сквер назовут в честь героя России Романа Филипова

Военный летчик трагически погиб в Сирии 3 февраля, исполняя боевое задание.

На заседании Общественного совета Фрунзенского района предложили назвать безымянный сквер в честь летчика - героя Романа Филипова. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила Ада Осадчая, пресс-секретарь муниципального образования "Купчино".

Общественный совет района решил перенести вопрос названия сквера на следующий год. Эту идею обсудят со Смольным. Однако за эти месяцы муниципалитет рассмотрит еще один важный вопрос. Возможно, одна из школ Фрунзенского района будет носить имя майора Филипова.

Ученики школы им. Филипова будут чтить память Героя России каждый год. Наш муниципалитет, безусловно, поддержит начинания юных купчинцев и поможет общеобразовательным учреждениям патриотично воспитать подрастающее поколение Михаил Черепанов, глава МО "Купчино".

Напомним, что Роман Филипов - Герой Российской Федерации. Военный летчик трагически погиб в Сирии 3 февраля, исполняя боевое задание.

Фото: ВКонтакте