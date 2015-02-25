Ольга Алексеева добровольно не покидала пост главы местной администрации МО "Купчино"

Придя на рабочее место, депутат столкнулась с полицией и новым и.о., которого она ранее уволила.

Ольга Алексеевна, которую в воскресенье, 7 февраля, сняли с должности местной администрации МО "Купчино", добровольно не покидала свой пост. О своем увольнении и новом главе она узнала постфактум. Придя на рабочее место, в муниципалитете она встретила людей в форме. Видео с место было опубликовано в группе "Новости Купчино" утром 8-го февраля. Его снимала, похоже, сама Алексеева.

Напомним, сегодня телеканал "78" опубликовал в своем Telegram-канале документ, подписанный председателем муниципального совета Алексеем Пониматкиным. В нем говорится о том, что Олега Алексеева подала заявление о расторжении контракта по соглашению сторон. Судя по реакции депутата, увольняться она не собиралась. Официальной информации о ее увольнении ни на сайте, ни в социальных сетях МО "Купчино" не появлялось. Документ был подписан 7 февраля, то есть в выходной день для депутатов. Кроме того, в нем указано другое юридическое лицо.

Они сменили замки, мы не можем войти в помещение. сказали на видео Ольга Алексеева и ее адвокат.

Исполняющий обязанности председателя местной администрации утверждает, что решение об увольнении может принять муниципальный совет.

Видео: vk.com/kupchinonews