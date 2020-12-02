Ольга Алексеева покинула должность главы местной администрации МО "Купчино"

Ее отставку приняли в воскресенье, 7 февраля.

Глава администрации МО "Купчино" Ольга Алексеева досрочно сложила свои полномочия. Об этом 8-го февраля сообщил телеканал "78" в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение утвердил муниципальный совет. В документе говорится о том, что Алексеева подала заявление о расторжении контракта по соглашению сторон. Он вступил в силу 7-го февраля, то есть еще вчера.

Отметим, что на сайте муниципального округа Олега Алексеева все еще значится в качестве главы МО. Piter.TV пытался связаться с муниципальным советом и местной администрацией, но к рабочему телефону никто не подошел.

Фото: Piter.TV